Deux hommes mis en examen à Bordeaux pour prostitution de mineurs

Suite au signalement du centre départemental de l'enfance et de la famille d'Eysines, une enquête a été ouverte et deux hommes ont été mis en examen par le parquet de Bordeaux. Ils sont accusés d'avoir prostitué sept adolescentes.

Deux hommes de 28 et 21 ans mis en examen hier, à Bordeaux pour proxénétisme aggravé et infraction à la législation sur les stupéfiants. Ils sont soupçonnés d'avoir profité de la fragilité de sept adolescentes, placées au centre départemental de l'enfance d'Eysines, pour les faire se prostituer. Les faits ont débuté en fin d'année dernière, via des petites annonces postées sur les réseaux sociaux en marge d'un trafic de stupéfiants. Le parquet de Bordeaux a requis le placement en détention provisoire des deux suspects.

Le principal mis en cause aurait séduit l'une des mineures, puis incité à rassembler d'autres jeunes filles. Il leur disait qu'elles pourraient obtenir facilement de l'argent. Pour ce faire, il mettait son appartement à disposition afin de réaliser des prestations sexuelles. L'argent était ensuite réparti en deux. L'enquête est en cours.