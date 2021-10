Deux hommes mis en examen après l'accident mortel à Aix-en-Provence

Un homme de 55 ans a reconnu, ce samedi, avoir renversé la jeune femme à Aix-en-Provence, mercredi 22 septembre. Cette étudiante de 27 ans était morte après avoir été percutée par un bolide lors d'une course de vitesse rue de la Molle. Le chauffard est mis en examen pour homicide involontaire aggravé par le délit de fuite, la conduite sans permis, ni assurance et la vitesse excessive, indique le parquet d'Aix. Il est également poursuivi pour dissimulations de traces et indices.

En effet, après l'accident, le suspect a pris la fuite jusqu'à Meyrargues. Il s'est réfugié chez une connaissance qui l'a hébergé et l'a aidé à désosser le véhicule en cause - une Audi RS6. Cet homme est mis en examen pour dissimulation de traces et indices.

Retrouvés grâce aux images de vidéosurveillance

Ils ont tous les deux été interpellés, jeudi, grâce à l'enquête minutieuse de la police d'Aix-en-Provence. Les enquêteurs ont étudié de près les relevés téléphoniques et les images de vidéosurveillance. C'est aussi grâce à cela qu'ils ont pu identifier les conducteurs des deux autres véhicules en cause dans la course rue de la Molle. Ces deux hommes devraient être poursuivis pour mise en danger d'autrui.

L'homme suspecté d'être l'auteur des faits devrait être placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement.