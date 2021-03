Deux hommes mis en examen après la découverte d'un corps emballé dans du plastique à La-Tour-du-Pin

Dimanche 2 février au soir les gendarmes de La-Tour-du-Pin ont été avertis par un habitant de l'allée Françoise Dolto qu'un homme l'avait démarché pour obtenir une scie afin de faire disparaitre un corps. Sur les lieux ils ont rapidement identifié le logement de cet homme et découvert dans un appartement d'un petit immeuble un corps emballé dans du plastique et deux hommes qui ont immédiatement été interpellés et placés en garde à vue.

Une soirée de beuverie qui a mal tourné

Il s'agit du locataire de l'appartement et d'un de ses amis. Samedi soir ils se trouvaient en compagnie d'un troisième homme, un SDF âgé de 54 ans, et ont consommé beaucoup d'alcool. Une dispute a ensuite éclatée, qui a conduit à un meurtre d'une grande violence puisque le corps de la victime portait plusieurs dizaines de coups de couteau. Un cadavre dont ils ont ensuite voulu se débarrasser dimanche.

Un placement en détention et un contrôle judiciaire

A l'issu de la garde à vue, qui a été prolongée lundi soir, les deux hommes ont été mis en examen ce mardi. Le premier, âgé de 34 ans, pour "meurtre" et le second, âgé de 50 ans, pour "complicité de meurtre". Si le plus jeune a été incarcéré, le second a été "placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de se rendre sur lieu des faits et de contacter les témoins et le co-mis en examen, obligation de résidence en un lieu fixé par le juge, obligation de soins et pointage tous les 15 jours" détaille le parquet de Grenoble, qui fait appel de cette décision.