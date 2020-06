Deux suspects de 25 et 27 ans ont été mis en examen et placés en détention provisoire cette semaine dans une affaire de fusillade qui avait eu lieu à Echirolles en mars 2019. Trois personnes avaient été blessées, dont une qui avait succombé à ses blessures.

Deux hommes mis en examen plus d’un an après une fusillade à Échirolles

Deux suspects ont été mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre plus d’un an après une fusillade mortelle à Echirolles, selon une information de nos confrères du Dauphiné Libéré. Les faits avaient eu lieu le soir du 17 mars 2019, sur l’allée Jean-Vilar, à côté du parc Maurice-Thorez, à Echirolles.

Trois hommes avaient été gravement blessés dans la fusillade et l'accident de voiture qui avait eu lieu ensuite dans une course-poursuite entre les protagonistes. L’un d’eux est décédé deux mois plus tard, les deux autres, gravement touchés, notamment au niveau des jambes, s’en sont sortis. Un quatrième homme avait lui été légèrement blessé dans l’accident.

D’après le Dauphiné Libéré, l’une des victimes avait déclaré aux enquêteurs qu’ils étaient venus jusqu’à Echirolles pour une transaction concernant une voiture et que celle-ci aurait mal tourné entre le vendeur et l’acquéreur.

Les deux suspects déjà condamnés pour vol

Les deux suspects mis en examen, âgés de 25 et 27 ans, sont originaires de la région parisienne mais ils étaient connus des services de police de Grenoble. Ils ont tous les deux étés condamnés en mai 2019 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour une affaire de vol aggravé. L’un d’eux se trouve actuellement en détention à la maison d’arrêt de Varces. L’autre purge une peine aménagée sous bracelet électronique.

Les deux hommes ont été interpellés et interrogés par la PJ de Grenoble ce mercredi 17 juin. Ils ont refusé de reconnaître les faits et de s’exprimer lors de leur audition. Ils seront à nouveau entendus dans les prochains jours et ont été placés en détention provisoire. L’enquête de la PJ de Grenoble se poursuit, notamment pour retrouver d’éventuels autres suspects.