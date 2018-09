Saint-Jean-le-Thomas, France

Les deux personnes qui étaient sur la plage de Saint-Jean-le-Thomas dans la baie du Mont-Saint-Michel ont été secourues ce dimanche en milieu d'après-midi.

Les deux hommes se sont retrouvés piégés dans la vase et rattrapés par la marée montante.

L'un de deux, âgé de 55 ans, a réussi à se dégager seul avant d'être aidé par les pompiers pour rejoindre la plage.

En revanche, l'autre homme âgé de 83 ans a dû être récupéré par l'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité Civile puis transporté vers l'hôpital d'Avranches.

La Préfecture Maritime appelle à la prudence pendant ces grandes marées

Ce sont les grandes marées depuis ce dimanche et jusqu'à jeudi prochain 13 septembre.

De forts coefficients de marée sont attendus sur le littoral de la Manche et de la mer du Nord. Mercredi sera la journée avec le coefficient le plus important puisqu'il sera de 111.

La Préfecture Maritime de la Manche et de la Mer du Nord appelle donc à la plus prudence et vigilance pendant ces marées qui attirent de nombreuses personnes sur la côte et sur les plages, notamment des pêcheurs à pied et des promeneurs.

Les autorités rappellent que quelques minutes peuvent parfois suffire pour se retrouver isolé par le flot à la marée montante. Il est notamment fortement recommandé de consulter la météo, les coefficients et horaires de marée, de ne pas sortir seul et d'informer ses proches de ses intentions au préalable, ou encore de disposer d'un moyen de communication pour alerter les secours.

Si vous êtes victime ou témoin d'un événement en mer, contactez le CROSS au 196.