Deux hommes placés en détention après le meurtre de leurs compagnes en Seine-Saint-Denis

Le parquet de Bobigny a confirmé à nos confrères de l'AFP ce jeudi que deux hommes ont été placés en détention provisoire dans le cadre d'informations judiciaires ouvertes pour homicide par conjoint. Cela fait suite aux deux féminicides survenus le week-end dernier en Seine-Saint-Denis, à Bondy et Sevran.

Le premier homicide s'est déroulé samedi à Bondy où une femme âgée de 34 ans a été retrouvée inanimée à son domicile par les secours. Deux enfants, parmi les cinq qui étaient au domicile, s'étaient réfugiés chez des voisins. Après un long massage cardiaque, la victime a été transportée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris où elle est décédée.

Un autre féminicide présumé deux jours plus tard

Son compagnon de 37 ans a été placé en détention provisoire lundi et une information judiciaire a été ouverte pour homicide volontaire par conjoint. Les enfants, âgés de un à 11 ans et dont la filiation n'est pas établie, n'ont pas été blessés. Ils ont été pris en charge dans le cadre du "protocole féminicide", qui prévoit un placement provisoire et une mise à l'abri, en plus de soins pédiatriques et psychologiques, a précisé le parquet.

A peine deux jours après ces faits, une femme de 51 ans a été tuée à l'arme blanche dans un hôtel social de Sevran , dans la nuit de dimanche à lundi. Malgré sa prise en charge par les services de secours, la victime a été déclarée morte à 03h24. Son compagnon a été arrêté sur place.

Le nombre de féminicides a augmenté de 20 % en France en 2021 par rapport à l'année précédente, avec 122 femmes tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint , contre 102 en 2020, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

Avec AFP.