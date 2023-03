Deux hommes poignardés et blessés à Nice après une bagarre tôt ce dimanche matin

Un homme d'une trentaine d'année est sérieusement blessé, ce dimanche 19 mars, après une bagarre dans le centre-ville, tôt ce matin. Les sapeurs-pompiers ont été appelés, vers 5h30, à l'angle de la rue Barla et de la rue Georges-Ville. Un second individu est plus légèrement blessé.

