Deux hommes déférés au Parquet après un meurtre dans le quartier de Basseau à Angoulême

Selon les premiers résultats de l'enquête, c'est une transaction de stupéfiants qui a mal tourné. Il ne s'agit donc pas d'un règlement de comptes, mais d'une discussion qui a dégénéré, et qui a conduit l'un d'eux à utiliser un fusil de chasse à grenaille contre la victime. On ne sait pas s'il y a eu un ou deux coups de feu, mais la grenaille a causé des plaies sur tout le corps du Royannais, ce qui a provoqué une hémorragie interne entraînant le décès du jeune Charentais-Maritime.

complicité d'homicide volontaire

Le deuxième homme était présent sur place et ne s'est pas opposé au passage à l'acte. Des investigations, sur commissions rogatoires, sont en cours, pour identifier précisément les rôles de l'un et de l'autre. Un troisième homme a d'abord été placé en garde à vue, avant d'être libéré jeudi soir, mis hors de cause car il n'était pas présent sur place. Le Procureur de la République a requis la mise en détention provisoire des deux jeunes, âgés de 21 et 22 ans.