Deux hommes recherchés pour trafic de stupéfiants ont été interpellés à Wervicq-Sud

Deux individus faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen et recherchés pour des faits de trafics de stupéfiants ont été interpellés à Wervicq-Sud dans les appartements qu'ils occupaient. Des armes, 389 grammes de cocaïne et 2.6 kg d'herbe de cannabis ont été retrouvés dans les deux logements.

Deux hommes ont été interpellés pour trafics de stupéfiants. Les deux individus faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt européen et étaient recherchés pour des faits de trafics de stupéfiants. Ces deux hommes ont été interpellés à Wervicq-Sud dans les appartements qu'ils occupaient dans le même immeuble. L'un des deux hommes était hébergé par un couple également interpellé.

Ces suspects ont été localisés grâce aux investigations menées par la sûreté urbaine de Tourcoing. Lors des perquisitions menées dans les deux logements, 389 grammes de cocaïne et 2.6 kg d'herbe de cannabis ont été retrouvés. Près de 70 000 euros en espèces, un pistolet mitrailleur, un pistolet automatique et plusieurs téléphones portables ont également été saisis. L'un des deux hommes, en plus du trafic de stupéfiants, a investi pendant des mois de fortes sommes d'argent dans un garage automobile de Tourcoing.

Agés d'une vingtaine d'années, ces deux hommes ont été déférés, samedi, au parquet de Lille qui a ouvert une information judiciaire des chefs de trafic de stupéfiants et de blanchiment. Les trois hommes ont été incarcérés provisoirement et la jeune femme est astreinte à un contrôle judiciaire strict.