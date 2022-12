Deux hommes sauvés des eaux de l'Adour à Bayonne, l'un est dans un état grave

Les secours ont été appelés vers 22h ce vendredi soir pour porter secours à deux hommes repérés dans l'Adour à Bayonne, au niveau du pont Saint-Esprit. Sur place, les pompiers découvrent deux hommes âgés de 24 et 25 ans. Le plus âgé se trouve au niveau des rochers, et est en arrêt cardio-respiratoire. Il a été emmené dans un état grave à l'hôpital de Bayonne. Le plus jeune souffre d'hypothermie, lui aussi a été transporté à l'hôpital, mais ses blessures sont plus légères.

Plus de détails à venir.