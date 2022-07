Deux hommes sérieusement blessés au couteau dans le quartier Libération au Mans

Ce mercredi 27 juillet, en début d'après-midi, un homme de 32 ans s'en est pris à des passants avec un couteau dans le quartier Libération, au Mans (Sarthe). Deux personnes présentant "des blessures importantes" selon le parquet du Mans ont été hospitalisées ; leurs jours "ne sont plus en danger". L'agresseur, toujours muni du couteau, a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour "tentative d'assassinat". Un policier a également été légèrement blessé lors de l'intervention.

Un couteau volé au Super U

Avant d'agresser des passants, l'homme était passé par le magasin Super U de l'avenue de la Libération. Selon des témoins interrogés par France Bleu Maine, son comportement a attiré l'attention des clients. Au rayon cuisine, l'homme se saisit d'un couteau, casse la lame et en conserve la pointe qu'il dissimule pour passer en caisse où il achète une canette de boisson. Puis il se dirige vers des employés de l'accueil et le vigile du magasin, qu'il menace de sa lame avant de quitter les lieux pour se diriger en direction du pont du Greffier et du boulevard Anatole-France.

La police a effectué de nombreux relevés sur le pont du Greffier après l'agression au couteau dans le quartier Libération, au Mans © Radio France - Ruddy Guilmin

Deux hommes ont été blessés. Le parquet du Mans évoque "des passants" ; des témoins racontent que c'est en tentant d'arrêter le porteur du couteau que ces personnes ont été blessés. Elles ont été secourues par les pompiers et la police puis conduites à l'hôpital.

Aucune motivation terroriste retenue à ce stade

L'agresseur présumé, rapidement interpellé, était examiné ce mercredi soir par un médecin psychiatre "afin d'évaluer la compatibilité de son état mental et physique avec la mesure de garde à vue", précise le parquet. Le communiqué indique que cet homme de 32 ans, "se disant né en Afghanistan" et récemment installé au Mans, "bénéficie d'un titre de séjour en règle sur le territoire national". Aucune motivation terroriste n'est retenue à ce stade de l'enquête, confiée au Service Régional de la Police Judiciaire d'Angers.

Cet homme a "déjà été impliqué dans une précédente affaire de dégradations et menaces, et a fait l'objet d'une condamnation judiciaire en 2020 pour des faits sans lien avec la présente agression".