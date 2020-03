Deux victimes dans un incendie mortel à Sevran

Un incendie mortel ce vendredi matin à Sevran en Seine-Saint-Denis. Le feu s'est déclaré vers 10 heures, rue du Hameau, dans la dépendance située au fond du jardin d'une maison principale.

Deux hommes, âgés d'une soixantaine d'années, qui étaient hébergés dans ce bâtiment, par les propriétaires, sont décédés, intoxiqués par les fumées, selon les Pompiers de Paris. Pour une raison encore inconnue, ils se sont retrouvés enfermés à l'intérieur sans pouvoir sortir. L'enquête est confiée à la police nationale.

Dans un communiqué, la mairie de Sevran évoque un incendie "certainement d'origine accidentelle" et rappelle aux habitants "qu'il est nécessaire pour toutes et tous de répondre aux normes de sécurité (électricité, système de chauffage, ventilation) afin de limiter les risques de dommages aux personnes et aux biens".