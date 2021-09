Deux hommes sont morts noyés à Cassis et La Ciotat

Deux drames en quelques heures dans les Bouches-du-Rhône ce mercredi après-midi. Deux hommes sont décédés par noyade. Vers 16 heures un homme de 58 ans s'est retrouvé en difficulté au large de Cassis, des nageurs l'ont ramené sur la plage mais il n'a pas pu être réanimer. Un peu plus d'une heure plus tard c'est du côté de La Ciotat, au niveau de la plage "Lumière" qu'un homme de 71 ans s'est noyé. Il n'a pas pu être réanimé non plus après avoir été ramené sur la plage par un adolescent de 13 ans.

Les circonstances exactes des noyades restent encore à préciser mais les conditions météo n'étaient pas favorables pour la baignade ce mercredi les sapeurs-pompiers avaient prévenu du risque de rouleaux déferlants.

Le bilan est aussi très lourd dans l'Hérault où 5 personnes sont décédées noyées ce mercredi après-midi. De nombreuses personnes se sont aventurées en mer et malgré un nouveau phénomène de houle favorisée par la mer agitée par les intempéries.