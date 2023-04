Deux hommes surpris en flagrant délit en train de cambrioler une maison en Dordogne

L'alerte a été donnée par un système de télésurveillance. A 5h45, lundi 3 avril, le commissariat de police de Bergerac est prévenu d'une tentative d'intrusion de deux individus dans une maison située rue des roses. Selon les policiers, la propriété est inoccupée car les habitants sont en voyage à l'étranger. Ils se rendent rapidement sur les lieux et constatent des traces d'infraction. Un volet et la porte sont ouverts.

Un cambrioleur introuvable

Les policiers entrent et découvrent un premier homme dans une chambre, recroquevillé derrière un meuble. Ils tombent de nombreux bijoux dans ses poches et l'interpellent. Mais le second cambrioleur est introuvable dans la maison. Les recherches se poursuivent et les policiers le repère finalement dans une voiture garée à proximité, en train de faire semblant de dormir.

Une bouteille de parfum, des vêtements et un bocal rempli de pièces de monnaies sont déposés sur le siège passager. 500 euros sont aussi retrouvés sur lui. Les deux hommes sont des ressortissants géorgiens de 27 ans, ils ont tous les deux été placés en garde à vue au commissariat de Bergerac. L'enquête est en cours.