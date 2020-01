Deux individus toujours recherchés après la mort d'un homme poignardé sur un parking de Chambéry

Chambéry, France

Le drame a eu lieu au petit matin dimanche dernier. Six heures du matin, après la fermeture de la discothèque située au bout de la zone des Landiers à Chambéry, un homme d'une trentaine d'années est poignardé à mort sur un parking, à une cinquantaine de mètres de la boîte de nuit.

Le patron du Cube - la discothèque bien connue - indique à France Bleu Pays de Savoie qu'il a communiqué les bandes de caméras de vidéo-surveillance à la police. Il n'a pas constaté de bagarre dans la soirée où il a vu passer au moins 400 personnes. Il insiste pour dire que les faits auraient eu lieu une demi-heure après la fermeture, se dédouanant ainsi de toute responsabilité.

La discothèque où les trois hommes ont passé la soirée © Radio France - Christophe Van Veen

Victime et agresseurs présumés ont passé la nuit en discothèque juste à côté

Au fil des jours, il faut se rendre à l'évidence. L'enquête de flagrance n'a abouti à aucune interpellation. Et pour cause. Selon plusieurs sources, les deux hommes mis en cause "ont toutes les raisons de se faire oublier", à cause de l'apparition dès le mardi à la Une dans la presse de l'identité de la victime et de la recherche de deux personnes."Ça n'a pas simplifié les recherches".

D'après nos informations, la thèse privilégiée serait bien celle d'une soirée arrosée qui aurait mal tourné. Une bagarre entre trois personnes. Altercation en dehors de la boite. Il n'y a eu aucun problème avec les vigiles comme cela arrive parfois.

Deux hommes impliqués dans les coups de couteau mortels seraient identifiés, ils font l'objet d'un mandat de recherche sur le territoire national. Ils ne seraient pas originaires des Pays de Savoie.

Hasard et coïncidences tragiques

Le profil de la victime de dimanche dernier a pu amener les enquêteurs à s'interroger sur d'autres pistes que la bagarre de fin de soirée. Jeune patron d'une société de voitures d'occasion, basée à Tresserve, près du Lac du Bourget, l'homme d'origine arménienne était impliqué dans une affaire de viol sur mineure du mois d'octobre dernier. La piste du règlement de compte, en lien avec cette affaire, n'est à cette heure pas retenue.

► Pur hasard. Le lieu de la mort du jeune homme n'est lui aussi pas inconnu. Le parking du Grand Buffet Royal. Ce buffet chinois à volonté a été endeuillé en mai 2017 lorsqu'un tibétain jaloux était venu poignarder à mort une serveuse sur le parking, et un employé du restaurant dans les bâtiment. Une autre personne qui tentait de s'interposer avait été grièvement blessée.

