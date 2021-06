Deux hommes tués par balles dans un règlement de comptes à Avignon

Deux jeunes hommes de 20 et 34 ans, connus pour des trafics de stupéfiants, ont été tués à la limite des quartiers Monclar et Champfleury dans la nuit de lundi à ce mardi.

Les deux victimes sont deux hommes de 20 et 34 ans.

Deux hommes ont été tués par balles dans la nuit de lundi à mardi à Avignon, à la limite des quartiers Monclar et Champfleury. Les policiers ont été appelés vers minuit par des riverains qui avaient entendu des coups de feu au niveau de l'avenue Martelange.

Une fois en route, l'équipage est prévenu qu'un jeune homme de 20 ans est en train d'être transporté vers l'hôpital. Il décède quelques minutes plus tard et compte plusieurs plaies pouvant correspondre à des impacts de balles.

Deux victimes connues pour des trafics de stupéfiants

Les policiers arrivent sur place, avenue Martelange, et découvrent des étuis de calibre 9mm, une ogive et des débris d'un scooter. Puis, un peu plus loin, rue Paul Achard, ils retrouvent le corps d'un autre homme, âgé de 34 ans. Les deux victimes portaient un casque de scooter, ce qui laisse penser qu'elles circulaient ensemble mais le véhicule n'a pas été retrouvé.

Les deux hommes étaient connus de la police pour des affaires de stupéfiants, mais l'enquête devra dire avec certitude s'il s'agit d'un règlement de comptes lié au trafic de drogue. L'enquête a été confiée à la police judiciaire d'Avignon.