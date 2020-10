Deux hommes tués par balles et un blessé par balles à Marseille

Cette nuit, un homme a été blessé par balles et deux hommes ont été tués dans le 15eme et 14eme arrondissement de Marseille. D'après la procureure de Marseille cela porte donc à trois homicides volontaires et une tentative d'homicide sur le week-end à Marseille.