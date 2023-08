Deux hommes victimes d'une agression homophobe présumée dans le centre-ville de Besançon

Deux hommes ont porté plainte au commissariat de police de Besançon après une agression présumée homophobe, en plein centre ville, dans la nuit de vendredi 4 août au samedi 5 août vers 2h du matin. Les policiers ont ouvert une enquête pour identifier les auteurs, avec l'aide notamment des images des caméras de vidéo-surveillance.

Repéré dans un bar par ses agresseurs

Ce soir-là, un jeune âgé d'une vingtaine d'années passe la soirée dans un bar avec des amis le long du Doubs et il porte un T-Shirt aux couleurs du drapeau LGBT+. Vers 2h du matin, il rentre chez lui mais se sent suivi dans la rue par deux hommes, qui se trouvaient dans le même bar et l'auraient repéré. Le jeune rejoint alors un ami, près de la rue Bersot, pour trouver de l'aide.

Des insultes homophobes lancées

Ils tentent tous les deux se réfugier, mais les agresseurs les retrouvent et les frappent. L'une des deux victimes reçoit un violent coup de poing au visage, qui lui fracture le nez. L'autre aurait été plaquée au sol et tabassée. Des insultes homophobes auraient été prononcées pendant l'agression. La scène prend fin grâce à l'intervention des passants, qui mettent en fuite les auteurs des coups et alertent les secours. Les deux victimes ont été prises en charge par les pompiers.