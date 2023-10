Deux immeubles effondrés à Rouen : la ville répond à l'inquiètude des habitants sur le risque de pollution

Un incendie a détruit samedi deux immeubles désaffectés dans le quartier Saint-Julien à Rouen. Les deux bâtiments se sont effondrés. Le sinistre n'a pas fait de victimes. Mais il a provoqué une vive inquiètude chez les rouennais qui ont en mémoire l'incendie de l'usine Lubrizol en septembre 2019 et qui s'interrogent sur les risques de pollution à l'amiante.

"Dès hier soir nous avons pris toutes les mesures que l’on pouvait prendre, à savoir des analyses de toxicité des fumées", explique Fatima El Khili est adjointe au maire de Rouen, en charge du logement et de l’habitat durable, ce dimanche matin sur France Bleu Normandie.

"Dès lors qu'on a eu connaissance qu'il y avait un risque amiante, on a mobilisé tous les moyens que l'on pouvait pour diligenter dès ce matin des prélèvements de débris et de suie par un bureau d’étude et une entreprise spécialisée", indique l'élue*.* Ces entreprises "vont se mettre à la tâche dès ce matin pour pouvoir nous donner des éléments plus concrets".

Des écoles fermées ?

La municipalité envisage de fermer des écoles. Une cellule de crise se réunit à 9h. "Il y aura un certain nombre d’élus. On sera aussi avec des techniciens pour pouvoir prendre la décision, notamment pour l’école Pépinières Saint-Julien", précise-t-elle. Pour cela "les pompiers vont pouvoir nous donner des éléments techniques sur notamment l’évolution des fumées par exemple".