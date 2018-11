Marseille, France

Très peu d'informations pour le moment sur l'effondrement de ces deux immeubles jumelés rue d'Aubagne, en plein centre de Marseille, peu après 9h ce lundi matin. Il s'agit de deux immeubles vétustes de quatre et cinq étages, situés aux numéros 63 et 65 de la rue. Selon les informations des secours, 12 personnes pourraient potentiellement vivre à ces adresses. Une quarantaine de marins pompiers sont sur place, avec 18 véhicules et une équipe cynophile. Selon les pompiers, il y aurait pour l'instant deux blessés légers, deux passants qui se trouvaient à proximité de ces immeuble lorsqu'ils se sont effondrés.

La préfecture de région recommande d'éviter le secteur pour laisser les secours intervenir au plus vite. Le cours Lieutaud a été fermé au trafic. La circulation dans le quartier est difficile.

Un arrêté de péril

Depuis une dizaine de jours, l'un des deux immeubles avait fait l'objet d'un arrêté de péril, "suite à une difficulté sur une cloison au premier étage". Les occupants devaient donc, a priori, avoir été évacués. Un troisième immeuble, mitoyen des deux qui se sont écroulés, a été évacué par précaution par les marins-pompiers.

[intervention] 85 @MarinsPompiers@marseille dont équipe spécialisée #Usar / cyno engagés. 2 immeubles supplémentaires fragilisés. Cour Lieutaud fermé. 2 blessés légers pris en charge. Merci d'éviter le secteur. ⚓🚒 pic.twitter.com/RdimLTWahk — Marins-Pompiers (@MarinsPompiers) November 5, 2018

#Marseille Immeuble effondré

Coordination des secours Marins-pompiers et Police

Secteur saturé.

Cours Lieutaud fermé à circulation.

Évitez le secteur.

PRIORITÉ SECOURS pic.twitter.com/POrwGjCdWW — Police nationale 13 (@PoliceNat13) November 5, 2018