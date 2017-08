Deux importants feux de forêt dans le Gard ce mardi

En début d'après midi ce mardi, les pompiers du Gard ont été appelés pour un premier feu de forêt à Roquemaure, avant d'intervenir à Vénéjean pour un feu encore plus important à partir de 16h.

Vénéjean

Ce mardi, un important feu de forêt à Vénéjean a parcouru 20 hectares, à proximité d'habitations. 162 pompiers ont été mobilisés dont des renforts de l'Ardèche et du Vaucluse, ainsi que 40 véhicules et deux trackers de la sécurité civile.

Roquemaure

Plus tôt dans l'après midi, les pompiers ont été appelés pour un feu de forêt un peu avant 13h. Quatre canadairs, et un dash ont dû effectuer six largages pour renforcer les 91 pompiers, et les 35 véhicules au sol. Quatre hectares sont partis en fumée, mais l'incendie a été maîtrisé dans l'après-midi.