Plus de 150 pompiers de Corrèze sont mobilisés ce mercredi après-midi sur deux importants feux de forêt dans le bassin de Tulle. 12 hectares ont déjà été ravagés par les flammes à Pandrignes et Espagnac.

Deux importants feux de forêt en cours en Corrèze, plus de 150 pompiers et des avions mobilisés

Les moyens déployés sont considérables. Plus de 150 pompiers de la Corrèze sont actuellement mobilisés, ce mercredi après-midi, sur deux importants feux de forêt attisés par le vent. Ils sont déclarés dans le bassin de Tulle.

Déjà 12 hectares brûlés

Selon les pompiers, ils ont déjà parcourus plus de 12 hectares sur deux communes. Le premier, le plus important, est en cours sur la commune d'Espagnac et a ravagé une dizaine d'hectares. Le second a déjà brûlé environ deux hectares dans la commune voisine de Pandrignes. Plus d'informations à suivre.