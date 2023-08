Deux incendies à Nîmes cette nuit dont un près de la Placette

Les pompiers ont été mobilisés sur deux feux à Nîmes. Le premier a pris dans le quartier Pissevin, ce jeudi soir, avant de se prolonger jusqu'à deux heures du matin. Il a démarré rue Matisse dans un box de stationnement, situé au sous-sol d'un immeuble de sept étages. Aucun blessé ni dégât sur les appartements, signalent les pompiers qui ont rapidement ventilé les lieux pour permettre aux habitants de revenir dans leur appartement. 25 sapeurs-pompiers ont été engagés avec huit engins.

Un appartement brûle près de la Placette

Le deuxième incendie a pris ce vendredi matin vers 6h55 et a rapidement été maîtrisé. Il n'y a pas de blessé là non plus après ce feu dans un appartement de 30 m² situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment d'un étage. Deux personne, des résidents du bâtiment, ont été évacuées de manière préventive. 20 sapeurs pompiers ont été mobilisés avec six engins.