Deux incendies vendredi après-midi près de Marseille et d'Arles

Marseille, France

Alors que la plus grande prudence est recommandée avec "une fin de semaine à haut risque" selon les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône et du vent dépassant les 70 km/h ces prochains jours, les pompiers luttaient ce vendredi depuis 16 heures contre deux incendies dans le secteur de la Valentine à Marseille et entre Arles et Saint-Martin-de-Crau.

Un feu visible depuis l'autoroute A50 à Marseille

À Marseille, dans le secteur de la Valentine, les marins-pompiers ont mobilité 14 engins et 45 hommes pour lutter contre un incendie qui dégageait beaucoup de fumée visible depuis l'autoroute A 50. L'incendie a pris derrière l'usine Heineken depuis une caravane dans un camp de roms avant de se propager à la végétation. Cet incendie était en passe d'être maîtrisé à 17h. Deux avions Tracker ont procédé à des largages d'eau. Des ralentissements étaient en cours sur l'A50 dans ce secteur.

Un feu de champ entre Arles et Saint-Martin-de-Crau

Entre Arles et Saint-Martin-de-Crau, un feu de champ était en cours. Il était visible depuis la Départementale 37. Cet incendie se trouvant dans une zone difficilement accessible, un hélicoptère bombardier d'eau a été engagé.