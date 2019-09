Deux incendies dans les sous-bois en Côte-d'Or

Dijon, France

D'importants moyens et matériels ont du être déployés par les pompiers du Service Départemental d'incendie et de Secours de la Côte-d'Or (Sdis 21) ce samedi 21 septembre 2019. Vers 16h les sous-bois se sont embrasés entre les communes de Chamboeuf et de Brochon au Sud de Dijon dans une zone difficile d'accès. Au plus fort de l'incendie 25 sapeurs pompiers étaient engagés et pas moins de 4 à 6 véhicules feux de forêts. 3 500 mètres carrés de végétation ont été détruits.

Autre incendie à Lusigny-sur-Ouche

Les pompiers de Côte-d'Or en intervention (photo d'illustration) - Facebook Sdis 21

Vers 17h, c'est à Lusigny-sur-Ouche, à 40 kilomètres de là, qu'un autre incendie s'est déclaré. C'est également dans un sous-bois que les flammes ont pris. Là également, 25 sapeurs pompiers étaient sur place au plus fort du sinistre, avec des véhicules feux de forêt. La zone était également difficile d'accès et les fumées visibles à des kilomètres à la ronde. A Lusigny ce sont 1,2 hectares qui sont partis en fumée.

Peu de dégâts mais une importante débauche d'énergie pour nos pompiers

Dans les deux cas les pompiers ont fixé les flammes mais ils devront passer une partie de la nuit de samedi à dimanche sur zone afin d'éviter une reprise des sinistres. La cause de ces incendies n'est pour l'instant pas encore connue.