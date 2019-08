Deux incendies de chaumes ce jeudi dans le sud Mayenne

Département Mayenne, France

Deux incendies de chaumes se sont déclarés en Mayenne ce jeudi, dans le sud du département.

Un hectare et demi est parti en fumée dans un champs à Saint-Quentin-les-Anges, à la limite du Maine-et-Loire, au lieu dit Moiteau.

Quelques minutes plus tard, un autre feu de chaume a pris à Bouère, à l'Est de Chateau-Gontier-sur-Mayenne, au lieu dit la Rivière. Deux hectares ont brûlé et l'incendie s'est propagé à une haie bocagère, 100 mètres ont été détruits.