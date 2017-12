Deux maisons ont brûlé à Valence et à Saint-Paul-lès-Romans cette semaine suite à des feux de cheminée. Cela vient rappeler qu'il est impératif de penser à ramoner les conduits.

Drôme, France

Le ramonage quand on se chauffe au bois doit être réalisé deux fois par an (une fois pour les conduits tubés). C'est impératif pour limiter les risques de feux de cheminée en évacuant la suie et les dépôts. Deux incendies viennent le rappeler cette semaine.

Deux personnes blessées à Valence

Dans la nuit de mercredi à jeudi, une maison a brûlé à Valence. Le feu s'est propagé depuis le conduit d'un poêle à bois. Les deux occupants des lieux ont été blessés en tentant d'éteindre l'incendie. La femme de 65 ans a été brûlée aux mains et au visage, son compagnon s'est cogné et blessé à la tête en tentant d'arroser les flammes depuis l'extérieur.

La toiture effondrée à Saint-Paul-lès-Romans

A Saint-Paul-lès-Romans, jeudi soir, la propriétaire a réussi à sortir à temps, elle est indemne mais sa maison est dévastée. Là aussi, le feu s'est probablement propagé du conduit de la cheminée à la toiture. Malgré l'intervention de 57 pompiers qui se sont relayés toute la nuit, le toit s'est effondré.