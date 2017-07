Un important incendie au nord de Nîmes : plusieurs maisons touchées, des riverains évacués

Un incendie est en cours sur le chemin de Tholozan, au nord de de Nîmes. Dix hectares sont déjà touchés et le feu se propage encore au milieu d'une zone d'habitations. Les riverains sont en passe d'être évacués et le feu mobilise déjà près de 150 sapeurs-pompiers et plus de 25 engins.

Les pompiers sont arrivés sur place aux alentours de 14h30, mais le feu avait déjà pris de l'ampleur. Malgré deux Trackers envoyés et l'intervention des sapeurs-pompiers, le feu se propage et actuellement, 10 hectares sont déjà en proie aux flammes. Près de 150 hommes et plus de 25 engins sont sur place. Deux Canadair sont venus en renfort.

Les autorités appellent à éviter le secteur des chemins de Tholozan et du Haut de Roulan.

Des riverains évacués et plusieurs maisons touchées

Situé au nord de Nîmes, sur le chemin de Tholozan, l'incendie se situe au milieu d'une zone d'habitations. Les riverains ont commencé à être évacués par les autorités. Les forces de l'ordre appellent la population à ne pas s'approcher du secteur, par mesure de sécurité. Plusieurs maisons ont été touchées et les occupants d'habitations voisines ont été évacués.

Les personnes évacuées peuvent se rendre au parnasse pour se reposer ! merci de partager RT https://t.co/dCyxj7bfQUpic.twitter.com/S0MXPMv7nP — Ville de Nîmes (@nimes) July 25, 2017

Des départs de #Feu#FDF2017 en cours sur @nimes - RN 113 bloquée - autres itinéraires conseillés - facilitez l'accès aux secours svp ! pic.twitter.com/U14H1ndjBz — SapeursPompiers Gard (@pompiersdugard) July 25, 2017

Un deuxième incendie au sud de Nîmes est maîtrisé

Par ailleurs, au sud de Nîmes, un deuxième départ de feu a également été déclaré. La 113, direction Arles et à hauteur du Mas Moulin Gazay, a été bloquée par mesure de sécurité, elle est déjà réouverte. Selon les pompiers, la situation est sous contrôle à cet endroit et le feu a été maîtrisé