Deux incendies en cours dans l'Aude : 80 hectares brûlés, deux hameaux évacués, un pompier gravement blessé

Deux incendies, mobilisant 570 pompiers, sont toujours en cours dans l'Aude ce mardi après-midi à Bizanet et à Durban. Le premier n'est pas fixé et a déjà ravagé 60 hectares. Le second est fixé, 20 hectares ont brûlé. Cinq sapeurs-pompiers ont été blessés lors des opérations, dont un gravement.