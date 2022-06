VIDEO - Deux incendies en deux jours dans le même appartement d'Anglet

Pas un, mais deux. Deux incendies en deux jours dans un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble d'habitation au 36 de l'avenue d'Espagne à Anglet. Dans la nuit du mardi 31 mai au premier juin 2022, le feu a provoqué le décès d'un locataire de 58 ans, dont l'appartement a été victime du feu vers deux heures du matin. Une jeune fille de 20 ans avait été évacuée en urgence relative vers l’hôpital de Bayonne. La nuit suivante, c'est au même endroit, vers trois heures du matin, qu'un second sinistre s'est déclenché. Pas de victime cette fois. Dans les deux cas, les voisins ont été évacués par les sapeurs-pompiers et les policiers arrivés rapidement sur les lieux. Rien de criminel dans ces incendies selon les enquêteurs qui poursuivent les investigations.

Syndrome de Diogène

Une enquête a été ouverte par le parquet de Bayonne et confiée au commissariat bayonnais. L'objectif est de déterminer les circonstances des deux départs de feux. L'origine criminelle est écartée. La thèse d'une "reprise de feu" est envisagée. En effet, la victime souffrait du "syndrome de Diogène". Maladie qui se traduit par une accumulation d'objets et de détritus dans un appartement devenu insalubre. L'expert n'ayant pu intervenir après le premier incendie en raison de l'état de l'appartement, des scellés ont été posés sur la porte d'entrée de l'appartement. Dans la nuit, un second feu a couvé. Une nouvelle poche de gaz s'est formée entrainant une explosion et le second incendie.

Enquête de police

Une benne a été amenée sur les lieux jeudi matin, pour recueillir le contenu qui avait été amassé. Une trentaine de locataires ont été pris en charge par la mairie d'Anglet, et transférés dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville. Le maire Claude Olive s'est rendu sur place, comme il l'avait déjà fait lors du premier sinistre. Les habitants de l'immeuble ont pu regagner leurs domiciles dans la journée. Reste maintenant a sécuriser le site et mener à bien les investigations pour déterminer les causes précisés de ce double incendie probablement accidentel.