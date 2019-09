22 hectares brulés dans deux incendies ce lundi après-midi en Ardèche

Deux incendies se sont déclarés quasi en même temps ce lundi après-midi en Ardèche. Le premier, le plus important dans le centre du département à Albona déja parcouru 20 hectares, le second est éteint depuis 16 H 30 a brûlé 2 hectares. Quatre canadairs, un avion dash et 90 hommes sont engagés.

Ardèche, France

Le premier incendie a pris à Albon près de Saint-Pierreville vers 13 h 45. Vingt hectares de végétation basse et de châtaigniers sont déjà partis en fumée. Quatre- vingt- dix hommes sont déployés au sol appuyés par quatre canadairs et un avion Dash. Le second feu a démarré plus au sud du département à Lanas. Là ce sont déjà deux hectares de végétation basse, broussailles et genêts qui ont brûlé. le feu a pu être éteint vers 16 h 30 par une trentaine de pompiers.

La nationale 104 coupée à Lanas

Sur ce deuxième incendie une trentaines d’hommes sont à pied d'oeuvre dont un groupe d'intervention feu de foret de la Drôme qui était pré-positionné dans le secteur. La nationale 104 est coupée à la circulation à cause de l'incendie à la hauteur de Lanas, des déviations sont mises en place par la gendarmerie. Les canadairs doivent commencer par des largages sur le feu de Lanas, en vertu de la priorité donnée au feu naissant. Ils se rendront ensuite sur l'incendie du nord à Albon.