Deux incendies en quelques jours : y-a-t-il un pyromane à Estavar ?

Deux-cents ballots de foin ont brûlé ce samedi soir en plein champs, sur une exploitation agricole d'Estavar. C'est le deuxième incendie en quelques jours, quasiment au même endroit. Le maire de la commune et l'éleveur s'interrogent.

A Estavar en quelques jours, il y a eu deux incendies, à une cinquantaine de mètres de distance, sur la même exploitation agricole, et à la même heure. Des circonstances très troublantes aux yeux du maire d'Estavar et de l'éleveur.

"Ça m'intrigue, c'est bizarre" (Laurent Leygue, le maire d'Estavar).

Le 1er mars, des planches sont parties en fumée, un incendie qui a été rapidement éteint. Mais ce samedi soir, ce sont 200 ballots de foin qui ont brûlé, en plein champs. Pour le maire et l'agriculteur, ces deux incendies sont plus que suspects. "Ça m'intrigue, peut-être que je me trompe, j'aimerais beaucoup me tromper. Je n'ai pas d'indices plus que ça, mais j'ai le droit de me poser des questions. C'est bizarre", explique Laurent Leygue, le maire d'Estavar. "C'est soudain, et en plus en cette période, sur Estavar on est à 1300 mètres d'altitude, il a pas mal neigé il y a quelques semaines, ce n'est pas un temps de sécheresse. Ce sont des prairies, ce n'est pas de la lande en pleine montagne".

Un préjudice estimé à plus de 10 000 euros

Pour l'agriculteur, Patrick Maranges, aucun doute possible, "c'est un mec qui a foutu le feu, c'est intentionnel. Le mec il l'a fait exprès, mais on n'a pas de preuve". Pour lui c'est un gros coup dur, il a réussi à sauver 40 ballots de foin, mais 200 ont brûlé. Il estime les dégâts à plus de 10 000 euros, et il va devoir en plus racheter du foin pour nourrir sa centaine de vaches et sa trentaine de juments : "Je suis en colère et dégoûté. Maintenant il faut que je trouve de l'herbe en plus. C'était le stock pour arriver jusqu'au mois de mai".

"C'est un mec qui a foutu le feu, c'est intentionnel" (Patrick Maranges)

Le maire appelle à la vigilance

L'agriculteur a porté plainte, le maire d'Estavar compte faire la même chose. Laurent Leygue qui appelle à la vigilance. Il faut "regarder s'il y a des choses bizarres, s'il y a des voitures, des personnes qui se promènent dans des endroits où on peut mettre le feu. On ne va pas non plus tomber dans la parano, mais on a le droit de se poser des questions. On sera plus vigilants".