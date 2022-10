Deux individus arrêtés par les gendarmes reconnaissent être les auteurs des dégradations de vitrines à Uzès

Les gendarmes on retrouvé les auteurs des dégradations de vitrines à Uzès. Deux individus ont été arrêtés par les gendarmes et placés en garde à vue ce samedi. Ils ont reconnu les faits à l'issue de leurs auditions et vont être convoqués devant la justice.

Il s'agirait donc des auteurs de ces mystérieuses lettres : "THS" gravées sur une trentaine de devantures de magasins mais aussi sur du mobilier urbain. En tout, plus de 145 dégradations ont été constatées et ont été commises dans la nuit du 26 au 27 septembre. Les dégâts n'ont pas encore été constatés mais ils devraient avoisiner les 80 000 euros.