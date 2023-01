Deux individus interpellés pour trafic de stupéfiants au Val de l'Aurence à Limoges

Ce lundi, deux hommes âgés de 20 et 25 ans ont été arrêtés pour trafic de drogue dans le quartier du Val de l'Aurence, selon la police nationale. Plusieurs grammes de cocaïne, cannabis et crack ont été découverts dans un appartement et sur les deux hommes.

La drogue a été découverte par les effectifs de la BAC à Limoges La police nationale a contrôlé deux individus âgés de 25 et 20 ans ce lundi, apprend-t-on ce jeudi. Sur eux, et dans un appartement situé non loin du lieu de contrôle, les forces de l'ordre ont découvert plusieurs type de drogue ainsi qu'un fusil de chasse. ⓘ Publicité Ce sont les effectifs de la BAC, la Brigade Anti-Criminalité, qui ont mis à nu le trafic. Tout se faisait au niveau d'un logement vacant situé au 13e étage d'un immeuble du quartier du Val de l'Aurence. Le trafic se faisait aussi dans l'immeuble voisin, où les deux compères cachaient leur marchandise dans les parties communes. Dans l'appartement dit "nourrice", selon la formulation de la police, les policiers ont découvert 219 grammes de cocaïne, 43 grammes de crack, 460 grammes d’herbe de cannabis, 147 grammes de résine de cannabis mais aussi une arme, un fusil de chasse calibre 12. Interpellés, les deux hommes ont plus ou moins reconnu leur participation au trafic. Le plus jeune a même expliqué aux enquêteurs "faire partie du business", tous les deux ont aussi reconnu être consommateurs de drogue personnellement. A l'issue de leur garde à vue, le plus jeune a été déféré dans une procédure de plaider coupable, le plus âgé sera jugé lors d'une comparution immédiate. Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !