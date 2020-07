Deux individus jugés pour sept cambriolages dans l'agglomération stéphanoise

Deux hommes âgés de 38 et 42 ans sont jugés en comparution immédiate ce mercredi après-midi à Saint-Étienne. Ils auraient commis au moins sept cambriolages au cours des six derniers mois.

Saint-Genest Lerpt, Saint-Jean Bonnefont, la Talaudière, Saint-Étienne ou encore Roche la Molière, voilà pour le terrain de jeu de ces deux cambrioleurs. Leur cible : des villas cossues des communes de l'agglomération stéphanoise. Leur butins : espèces, bijoux, appareils multimédias, maroquinerie ou encore bouteilles de vin.

C'est une longue opération du Groupe-Anti-Cambriolage de la Sûreté Départementale de la Loire qui a permis leur interpellation. Pour les enquêteurs, tout commence le 28 janvier après un cambriolage à Roche la Molière avec un préjudice d'environ 50000 euros pour les propriétaires. Ce jour-là les forces de l'ordre sont alertées par le signalement d'un individu quittant précipitamment les lieux. Son véhicule, un utilitaire, est identifié sur d'autres vols par effraction au cours des mois suivants. Il conduit à l'identification de l'individu.

Le 2 juillet, à Saint-Genest Lerptr, cet homme et son complice sont mis en fuite lors d'un cambriolage par un propriétaire. Cette fois le dispositif de police est en place et permet l'interpellation des deux individus. 3000 euros et des objets volés sont retrouvés à leur domicile au cours des perquisitions.