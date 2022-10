Deux individus soupçonnés d'un braquage à La Haye-du-Puits en 2019, retrouvés par les gendarmes

L'enquête aura pris du temps à la brigade de recherches de la gendarmerie de Coutances, mais aura fini par payer. Les forces de l'ordre annoncent avoir retrouvé et interpellé deux des trois auteurs présumés d'un braquage, commis dans une bijouterie de La Haye-du-Puits il y a trois ans.

80 000 euros de bijoux volés

Le 23 février 2019, une voiture est volée sur la commune de Saint-Germain-sur-Ay. Quelques heures plus tard, elle sera utilisée pour enfoncer la devanture d'une bijouterie de La Haye-du-Puits. Montres bijoux, les malfaiteurs dérobent le boutique, il y en a pour environ 80 000 euros. Rapidement, les gendarmes de la brigade de recherches de Coutances, à qui le procureur de la République a confié l'enquête, parviennent à "identifier un trio : deux hommes et une femme". Les enquêteurs ont pu faire le lien entre ces trois individus et d'autres vols dans des commerces et des habitations du sud-est de la France en avril 2019.

Les recherches ont ont été longues mais les gendarmes ont réussi à retrouver et interpeller deux individus, le troisième s'est volatilisé indiquent-ils. Les deux prévenus seront le 23 novembre prochain devant le tribunal judiciaire de Coutances.