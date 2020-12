Deux infirmières libérales jugées pour escroquerie: 300 000 euros au préjudice de la CPAM de Bayonne

L'audience du tribunal de Bayonne a duré plus de trois heures devant la chambre correctionnelle. Le temps pour les magistrats et le président Laurent Tignol de se forger une conviction. Les deux infirmières libérales sont poursuivies pour escroquerie au préjudice de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne. Le montant avoisine les 330 000 euros sur une période de 24 mois entre 2013 et 2015. Les deux femmes travaillaient alors dans leur cabinet de la citée Breuer, dans les hauts de Bayonne.

La relaxe Plaidée

Sylvie est âgée de 53 ans alors que Sandrine, son ex associée, est âgée de 44 ans. La première dirigeait d'une main de fer un cabinet où la seconde était sa plus proche collaboratrice. A la barre, comme un seul homme, elles n'en démordent pas: "jamais elles n'ont voulu détourner des fonds aux détriments de la CPAM". Elles ne concèdent que "quelques erreurs". Selon leurs défenseurs les preuves manquent. La relaxe est donc plaidée par Me Pierre Danjard du barreau de Toulon et son confrère de Lyon, Michel Grillat.

De nombreuses charges

Pourtant c'est un dossier à charge qui a été ficelé par les enquêteurs de la caisse primaire puis par ceux de l'antenne bayonnaise de la Police Judiciaire de Bordeaux. 47 patients ont été auditionnés et des listes entières passées au peigne fin pour mettre au jour l'escroquerie. La liste est longue: actes fictifs facturés; actes majorés, fausses déclarations, déplacements injustifiés. 109 000 euros auraient été détournés par Sandrine en 24 mois, et plus de 220 000 euros par Sylvie. Pour l'avocate de la Cpam, Sophie Serrano, "c'est la solidarité nationale qui subit un préjudice, alors que le système est basé sur la confiance." L'avocate enfonce le clou: _"Les infractions de manœuvres frauduleuses a but lucratif et de facturations illégales et régulières sont constituées"._Me sophie Serrano demande le remboursement des sommes.

Le parquet dénonce des retournements sans vergogne

Tonalité identique du coté du Parquet. La Procureure de la République Roselyne Clérisse insiste sur des "manœuvres frauduleuses répétitives et des retournements de fonds publics sans vergogne". La représentante du Ministère public demande pour chacune des prévenues, deux ans de prison avec sursis, 8000 euros d'amende et une interdiction d'exercer la profession d’infirmière libérale pendant une durée de 10 ans. Le jugement a été mis en délibéré au 23 février 2021.