Deux infirmières violemment agressées aux urgences de Guéret

Un homme d'une trentaine d'années, fortement alcoolisé, s'en est pris violemment à des infirmières des urgences de l'hôpital de Guéret en fin de nuit dimanche. Un autre infirmier a été menacé de mort.

Il est totalement ivre et menace le personnel du service. Il agresse alors violemment deux infirmières qui lui font face : il porte des coups et griffe l'une d'entre elles. Un autre infirmier est menacé de mort. L'hôpital de Guéret alerte la police. A leur arrivée, il est toujours très menaçant et les insulte. L'agresseur tient notamment des propos homophobes.

Les policiers l'interpellent. Il est placé en garde à vue. Il sera convoqué en juillet devant la justice.

Des ITT (Incapacité temporaire de travail) de moins de huit jours ont notamment été prescrites à l'une des deux infirmières.