Deux intérimaires tourangeaux blessés sur un chantier chez Eurocoustic à Genouillac

Genouillac, France

Deux hommes ont été blessés, sur le site de l'usine Eurocoustic à Genouillac, ce mercredi matin, à l'embauche. Deux ouvriers, des intérimaires originaires de Tours, ont été touchés alors qu'ils travaillaient sur une réparation dans une cuve. Un câble retenait une chaîne, celle-ci a cédé. Il a alors fouetté vivement les deux hommes.

Le premier, âgé de 34 ans est légèrement blessé au visage avec des coupures et des bleus, le second, un homme de 61 ans, est lui plus sérieusement touché, au niveau de la hanche et des jambes. Tous deux ont été emmenés à l'hôpital de Guéret.