Deux jeunes automobilistes tentent d'échapper à la police et percutent sept véhicules à La Crau

Leur fuite aurait pu très mal finir : deux jeunes de 20 et 22 ans ont été légèrement blessés ce mercredi soir à La Crau après avoir percuté six voitures et un camping-car qui était stationné. Le conducteur a en fait pris la fuite voulant éviter un contrôle de police à Hyères. Heureusement dans leur fuite ils ont fait des dégâts mais pas d'autres blessés d'après les sapeurs-pompiers du Var. Tous les deux ont été transportés au centre hospitalier de Hyères.