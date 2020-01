Deux jeunes Aveyronnais arrêtés après avoir tiré sur des voitures

Les deux jeunes ont été interpellés par les gendarmes près de Valady. Avec leurs carabines à plomb, ils avaient visé les voitures circulant sur la RD840, entre Rodez et Decazeville.

Valady, France

Deux adolescents aveyronnais seront bientôt présentés au juge des enfants à Rodez. Ils ont été arrêtés le 15 janvier à Valady, après avoir tiré avec des carabines à plomb sur les voitures circulant sur la route départementale 840. Un automobiliste s'était présenté à la gendarmerie de Decazeville pour porter plainte, après avoir reçu des projectiles sur sa voiture, à hauteur de Nuces. Il a expliqué aux gendarmes qu'il avait vu deux jeunes munis de carabines à plombs s’enfuir derrière un talus, alors qu'il s'était arrêté pour constater les dégâts sur son pare-brise.

Les gendarmes de Marcillac-Vallon sont rapidement intervenus, et ont pu interpeller les adolescents dans les bois en bordure de la RD 840. Lors de la perquisition à leur domicile, les militaires ont découvert un petit arsenal d’armes à billes et à plombs ainsi qu’un lance-pierres. Les deux mineurs ont alors reconnu avoir visé et atteint plusieurs véhicules circulant sur la départementale au cours de l’après-midi.

L’ensemble des armes saisies a été détruit. Après avis du magistrat du parquet de Rodez, les adolescents font l’objet d’une convocation devant le juge des enfants à Rodez.