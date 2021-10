Deux jeunes blessés après une agression au couteau à Vesoul

Violente, brutale, l'agression s'est déroulée tout près de la gare de Vesoul ce mercredi en fin d'après-midi. Vers 17h10, les victimes sont deux jeunes de 23 et 26 ans qui n'ont heureusement été que légèrement blessés mais cela aurait pu se terminer beaucoup plus mal. L'agression s'est apparemment produite sans raison aucune alors que ces deux jeunes se baladaient tranquillement sur le parvis de la gare.

Plusieurs coups de couteau portés avec la pointe

C'est là qu'un homme armé d'un couteau leur tombe dessus et leur assène plusieurs coups avec la pointe de son arme. Le plus jeune des deux âgé de 23 ans est touché au bras, il s'en tire avec 8 jours d'ITT (interruption temporaire de travail). Le plus vieux, âgé lui de 26 ans est plus grièvement touché au niveau du dos entre l'omoplate et la clavicule gauche, il lui faudra 15 jours d'ITT pour se remettre. Des coups dont on pourrait penser qu'ils visaient le coeur. Selon des témoins, il y avait du sang partout. Une fois alertés, les policiers sont rapidement arrivés sur les lieux et ont interpellé l'agresseur.

L'agresseur avait près d'1 gramme 4 d'alcool par litre de sang

Ce jeune de 29 ans avait beaucoup bu : les analyses ont révélé 1 gramme 4 d'alcool par litre de sang. Il est toujours en garde à vue et doit encore être entendu par les policiers. Difficile de dire pour l'instant les raisons de son acte. Le père d'une des victimes, toutes deux originaires de Vesoul, parle d'agression homophobe. Mais rien à ce stade de l'enquête ne permet pour l'instant de le confirmer.