Prades-le-Lez, France

Deux jeunes de 16 et 17 ans ont été interpellés pour une série de cambriolages dans le secteur de Prades le Lez. Ils ont été pris en flagrant délit lundi faisant l'inventaire du butin des cambriolages à Montpellier. Lorsque la police repère leur petit manège place Roger Salengro à Montpellier, les deux jeunes sortent en effet de multiples objets d'un sac : un ordinateur, plusieurs appareils photos, une tablette numérique et des bijoux.

En voyant la police, ils prennent la fuite en abandonnant leur butin. le premier est interpellé, le second réussi à s'échapper mais oublie sa sacoche avec sa carte de bus, les policiers vont donc le cueillir chez lui à Prades le Lez.

Dans le garage ils découvrent une douzaine d'appareils photos aregntiques de collection, un butin estimé à 10 000 euros. Tous ces objets provenaient de deux cambriolages début août à Prades le Lez.

L'un des jeunes nie en bloc toute implication mais le second reconnait les faits, et avoué être l'auteur d'autres vols par effraction en juin et juillet à Saint Vincent de Barbeyrargues avec un simple tournevis pour crocheter fenêtres et volets.