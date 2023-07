Deux jeunes condamnés à deux ans de prison, pour port d'arme, après leur arrestation à Valence Le Haut

Deux jeunes de 20 et 25 étaient jugés, ce lundi 24 juillet, pour port d'arme prohibé, devant le tribunal correctionnel de la Drôme. Ils avaient été interpellés dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 juillet, quartier Fontbarlettes. Et le contexte d'ultra violence, à Valence-le-Haut, avec une multiplication des règlements de compte depuis plusieurs semaines, n'est certainement pas étranger dans la lourdeur des peines prononcées.

L'avocate de la défense, Katia Gabriel aura beau affirmer qu'"on sur-réagit, dans cette affaire", dans ses réquisitions, la procureure évoque l'explosion des procédures pour meurtres et tentatives de meurtres depuis le début de l'année, à Valence, et l'inquiétude qui est celle du ministère public de voir des gens se promener avec des armes chargées dans la rue.

Elle revient sur ce qu'elle qualifie de "zone de non droit". Ce mercredi soir, le 19 juillet, des barricades sont dressées dans une rue de Fontbarlettes avec des poubelles, pour filtrer l'accès. Un habitant qui roule à moto prévient la police : il a été menacé avec une arme (un coup serait même parti). La vidéosurveillance confirme la présence d'au moins un individu armé.

L'intervention de deux équipages de police s'organise. A l'arrivée des fonctionnaires, deux hommes habillés en noirs, avec cagoule ou casquette et masque chirurgical sur le visage, se débarrassent d'un fusil à pompe pour l'un, d'un pistolet automatique pour l'autre. Les deux armes sont chargées. Les individus prennent la fuite à pied avant d'être rattrapés et interpellés.

Ce lundi, au tribunal, tous les deux nient les faits. Le plus jeune, qui comparaît libre, promet qu'il était tranquillement en train de boire de l'alcool, à côté de son scooter. C'est ce qui explique qu'il portait des gants (obligatoires sur un deux roues) en pleine soirée caniculaire. Même s'ils sont "peu pratiques pour boire", note la présidente, qui s'interroge aussi sur le masque chirurgical sur son visage : "j'avais une angine", répond le jeune homme de 20 ans.

Le plus âgé, lui, comparaît détenu. Il assure qu'il prenait juste l'air, ce soir là, "parce qu'il faisait trop chaud dans l'appartement de mon père", explique-t-il. "Avec une veste noire à capuche sur le dos?", s'étonne à nouveau la présidente.

Peu importe son style vestimentaire, ce jeune homme de 25 ans n'a plus le droit de se rendre dans la Drôme depuis une condamnation de 2021 (il en compte 7 à son casier). Il a aussi interdiction de sortir dehors le soir. Et de détenir une arme.

Le tribunal le condamne à deux ans de prison ferme avec maintien en détention. Le plus jeune est condamné à deux ans dont un avec sursis.