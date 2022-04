Deux jeunes condamnés après le double cambriolage chez la même habitante à Bergerac

Les deux jeunes de 21 et de 28 ans ont été condamnés ce jeudi 28 avril pour vol aggravé et tentative de vol. Mardi soir, ils ont été surpris avec une troisième personne en train d'escalader un mur. Les voisins ont prévenu les policiers qui les ont surpris en flagrant délit. Sur les trois personnes, deux ont été arrêtées, la troisième a pris la fuite.

Des bijoux et une montre volés

Les deux jeunes s'étaient déjà introduits chez cette habitante de Bergerac de 97 ans ce mardi 26 avril. Ils ont emporté des bijoux et une montre. Ils ont été jugés ce jeudi 28 avril en comparution immédiate au tribunal de Bergerac. Suivant les réquisitions du procureur, ils ont été condamnés à trois et deux ans de prison ferme car ils sont en état de récidive et une partie de la peine est constitué d'un sursis probatoire qui a été levé. Le plus âgé a huit mentions sur son casier judiciaire, le plus jeune en a trois. Ils sont tous les deux partis en prison à l'issue de l'audience. Ils n'ont pas le droit de venir en Dordogne pendant les cinq prochaines années.