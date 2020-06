Depuis le début du déconfinement, les excès de vitesse explosent sur les routes du Lot. Le préfet en appelle à la responsabilité de chacun et annonce que les contrôles vont s'intensifier à l'approche des grandes vacances.

Deux jeunes conducteurs contrôlés à 200 km/h et plus dans le Lot depuis le début du déconfinement

Le déconfinement et ses conséquences sur les routes. Ce mardi, le préfet du Lot dénonce le comportement de nombreux chauffards. Depuis le 11 mai, 78 permis de conduire - dont 48 pour excès de vitesse - ont été suspendus. Il y a eu six accidents sur les routes qui ont fait un mort et cinq blessés.

Deux jeunes conducteurs ont été contrôlés à 200 km/h et plus dans le Lot. Il s'agit d'abord d'un jeune motard contrôlé à 201 km/h sur une route départementale (80 km/h autorisés). 200 km/h pour un autre jeune conducteur sur l’A 20 ( au lieu de 110). Enfin, un conducteur en conduite accompagnée âgé de 17 ans , a été contrôlé à 164 km/h pour 110 km/h.

Le préfet du Lot appelle chacun à la plus grande prudence et à la vigilance sur la route, ainsi qu’au respect des réglementations en vigueur afin d’éviter les accidents. À l’approche de la période estivale, les contrôles vont être renforcés.