Deux jeunes creusois condamnés pour avoir volé, brûlé et dégradé des voitures à Chénérailles

Par Aurore Jarnoux, France Bleu Creuse

Deux jeunes, de 18 et 22 ans, ont été condamnés ce lundi par le tribunal correctionnel de Guéret. La semaine dernière, à Chénérailles, ils ont volé et brûlé deux voitures. Ils ont également dégradé deux autres véhicules. L'un écope de quatre mois de prison ferme, l'autre de six mois avec sursis.