Deux jeunes d'Avignon tiraient sur les passants pour les effrayer

Une femme enceinte avait été légèrement blessée le week-end dernier par des plombs, ce sont des lycéennes qui ont alerté la police ce jeudi après avoir été prises pour cibles.

Les policiers d'Avignon ont interpellé jeudi deux jeunes des quartiers sud d'Avignon. Ils avaient tiré au fusil sur plusieurs personnes, notamment des lycéennes et une femme enceinte.

Les lycéennes avaient alerté la police jeudi midi, car en sortant du lycée Philippe-de-Girard, elles s'étaient fait tirer dessus. A l'arrivée de la police, nouveaux coup de feu. Ils proviennent du cinquième étage d'un immeuble, chemin du Lavarin.

Les policiers ont repéré l'appartement et ont découvert à l'intérieur, la carabine à plomb et les munitions caché sous un lit. Les deux jeunes hommes de 18 et 20 ans ont reconnu les tirs en direction des lycéennes.

Ils avaient aussi tiré le week-end dernier en direction de passants, notamment une femme enceinte. Elle avait été touché au ventre heureusement sans gravité.

Les deux jeunes tireurs expliquent qu'ils ne visaient pas volontairement leurs cibles mais qu'ils voulait faire peur en tirant à côté des passants.