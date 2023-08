Deux jeunes d'une vingtaine d'années blessés dans un accident de la route en Dordogne

Un accident a fait deux blessés graves dans la nuit du samedi 26 août à Lalinde près de Bergerac en Dordogne. Vers 23h30, une voiture qui roulait sur la route de la Grande Serre a quitté la chaussée avant de percuter un arbre.

Grièvement blessés, les deux occupants, le conducteur âgé de 20 ans et son passager de 23 ans, ont été pris en charge par le médecin du SMUR et les pompiers de Lalinde. Souffrant de multiples fractures, les deux jeunes, originaires de Saint-Capraise-de-Lalinde et de Pressignac-Vicq ont été évacués vers le centre hospitalier de Bergerac.