Deux jeunes d'une vingtaine d'années gravement blessés dans un accident de la route à Châlons-du-Maine

Châlons-du-Maine, France

En Mayenne, deux personnes ont été gravement blessées dans un accident de la route samedi 15 février, vers 10 heures. C'était sur la départementale 9 à Châlons du Maine, entre Louverné et Martigné.

Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule. Il fait des tonneaux, il vient percuter un calvaire, une grande croix donc, et ensuite, un mur d'habitation. Cette voiture est seule en cause et on ne connaît pas encore la raison de cette sortie de route selon la gendarmerie.

La passagère, âgée d'une vingtaine d'années a été héliportée vers l'hôpital d'Angers. Le conducteur, lui aussi d'une vingtaine d'années a été transporté vers le centre hospitalier de Laval.